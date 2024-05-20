Ali Koç'tan Dursun Özbek'e çağrı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; şerefsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Takımımız kahramanca savaştı. Bu atmosferde, böyle bir hakeme rağmen umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah onlardan razı olsun."

"Biz herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. Sistemi yenemedik ama az kaldı. Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil, herkes istiyor. 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya..."

"Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimiz, niye sezon boyunca yabancı hakem diye sezon boyunca haykırdığımız tescil edilmiştir. Sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki Genel Kurul çağrısından sonra artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Ancak bir ve bütün olduğumuzda bu bataklığı kurutabiliriz."

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"Bir takımı şampiyon yapmak için, bazı takımları ligde tutmak için kurgulamış olduğunuz dizayn ligimizin tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesini en son Haluk Ulusoy döneminde görmüştüm. Bir derbi mağlubiyeti üstüne plan yapan, böyle önemli bir maç öncesinde takımın ve hocanın motivasyonunu bozan Fenerbahçelilere de armağan olsun.Aynı zamanda camiamıza bu şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Özür dilerim, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz."

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP!

"Beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu kaçmasın. Bu hafta içinde istediği TV kanalında, Galatasaray TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık ya? Oradan buradan atıp tutmayın. Biz bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim."

SELAHATTİN BAKİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Görüyorum ki başkanımla yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle beni uyardı, bir tek sen bir şey yapmayacaksın dedi. Sağ elinde kan gördüm, başkanımıza doğru hamle yapan birini gördüm. Onun sonrasında olan bir durum. Bizim üstümüzden gündem yaratmaya kalkmasınlar, biz siyasetçilere yanağımızı okşatmıyoruz. Başkanımızla yaşadığımız 3 saniyelik bir şey."

"Takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Dünya derbisinde 81 dakika 10 kişi oynayıp rakibimize kendi evinde şut fırsatı vermeden kazandık. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değil, ötesidir. Son yıllarda gerek başkanımız, gerek yönetimizin ortaya koyduğu bir argüman var; Fenerbahçe'ye karşoı kutsal ittifak. Medya, MHK, federasyon, devletin bazı birimleri ayağı var. İtile kakıla buraya kadar getirilen rakibimizle aramızdaki farkı herkes gördü. Bu galibiyet, argümanlarımızı güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze, orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs Pazar olması da anlamlı. Fenerbahçeliler'e ve Atamız'a armağan olsun."

"Maçı kazandık diye hakemi unutacak değiliz. Daha ilk yarının başlarında gerek Szymanski'ye gerek Ferdi'ye yapılan fauller malum. Kart dahi çıkmadı. Son derece ucuz bir pozisyonda 21. dakikada Fenerbahçemiz'i 10 kişi bırakmayı uygun gördü. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe düşmanlarını hem hakemleri yendik."

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizlere yaşatmadığı skandal kalmadı. Atadığı hakemler, verdiği kararlar. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka yorumlanması gereken olay. Bu kadar skandal ve kötülüğe rağmen hala çıkıp konuşmuyor."

"Biz başkaları gibi siyasetçilere yanağımızdan makas aldırtmıyoruz!