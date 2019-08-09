Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulüp üyeliğinde 25 yıl geçirmesinin ardından Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazandığını açıkladı.09 Ağustos 2019 Cuma 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kulüp üyeliğinde 25 yılını geride bıraktı.
FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ AÇIKLADI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kulüp üyeliğinde 25 yıl geçirmesinin ardından Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazandığını açıkladı.
"KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEM ARZ EDEN BİR KONU"
Fenerbahçe Dergisi’nin Ağustos sayısında kaleme aldığı yazıda Koç, "Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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