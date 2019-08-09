Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulüp üyeliğinde 25 yıl geçirmesinin ardından Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kulüp üyeliğinde 25 yılını geride bıraktı. FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ AÇIKLADI Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kulüp üyeliğinde 25 yıl geçirmesinin ardından Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazandığını açıkladı. "KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEM ARZ EDEN BİR KONU" Fenerbahçe Dergisi’nin Ağustos sayısında kaleme aldığı yazıda Koç, "Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.