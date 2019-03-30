Ali Koç'tan camiaya mali destek çağrısı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mali yapıyı düzeltmek için 4 Nisan'da başlatacakları projeyle ilgili sarı-lacivertli camiadan destek beklediklerini söyledi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelen başkan Ali Koç, 4 Nisan'da başlatacakları "Fenerbahçe Spor Kulübü Kitlesel Kaynak Oluşturma Projesi" hakkında bilgi verdi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimden 3 milyar lirayı aşan bir borç yükü devraldıklarını aktaran Ali Koç, "Bunu istemeyerek de olsa dile getirmek zorundayız. Fenerbahçe için hayata geçirdiğimiz kitlesel kaynak oluşturma projesi 4 Nisan'da başlayacak. 4 Nisan tarihinin Fenerbahçe için çok ayrı bir anlamı daha var." diye konuştu.

Başka kulüplerin de benzer kampanyalar yaptığına değinen Koç, "Bizim kampanyamızın farkı sonucu olacak. Hatta şuna inanıyorum; bu kampanya diğer kulüplere ve yapılara da ilham kaynağı olacak, örnek teşkil edecek. Bu camia farklı bir camiadır. Sivasspor maçımızın olduğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu'nda iken 12 bin kişi de basketbol salonumuzdaydı. Bunun bir benzeri daha yoktur." ifadelerini kullandı.

Ali Koç kampanyanın önceden gelen bir altyapısının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kampanya birden bire hayata geçirilmiş bir kriz durumundan ibaret değil, anlık bir kurgudan ibaret de değil. Kongre sürecinde bunu birçok kez dile getirdim. 'Kulübün finansal durumu sürdürülebilir değil, mali bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.' dedim. Fenerbahçe'nin finansal anlamda bir 'Kurtuluş Savaşı' vereceğini anlattım. Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı değildir. Bu camianın yapı taşı inançtır. Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıtratımızda her zaman 'nasıl olmaz' değil, 'nasıl başarırız' vardır. Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe'nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, 'başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli.' diye her gün bizi arayan, haber yollayan dernek üyelerimiz var. Onlar bulundukları her yerde Fenerbahçe'nin temsilcileri. Bu kampanyanın Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanına yayılması için en önemli görev derneklerimizde."





- "Camiamızdan destek istiyoruz"





Göreve gelmesinin ardından 140 milyon dolarlık yeni kaynak temin eden Ali Koç, sarı-lacivertli camiadan da destek beklediğini belirtti.

Ali Koç, kampanyanın uzun süreli olacağına değinerek, "Bunun için önce ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın desteğini de bekliyorum. Bu işin altından ancak hep birlikte kalkabiliriz. Dolayısıyla bu kampanya aylarca devam eden bir sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki camiamızın desteği ile sonucu da çok güzel olacak. Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 3 Temmuz 2011'de başlayan şike soruşturmasını "FETÖ saldırısı" olarak nitelendirerek, "Rakiplerimizin her alanda açık ara önünde olduğumuz bir dönemde gerçekleşen 3 Temmuz hain FETÖ saldırısı hem sportif anlamda, hem de finansal açıdan camiamıza büyük zarar verdi. 3 Temmuz'a ilave olarak özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamalar, yanlış yatırımlar, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı bizi bugünlere getirdi." şeklinde konuştu.





- Burhan Karaçam: "Uzun dönem sürecek bir kampanya olacak"





Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam ise başlatacakları projenin yıllara yayılacağını söyledi.

Göreve geldiklerinde beklediklerinden farklı bir finansal durum ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Karaçam, "Kulübün finansallarının ne durumda olduğunu az çok biliyorduk ancak işin içine girince çok farklı bir durumla karşılaştık. Başlatacağımız bu tarihi proje, Fenerbahçe camiasının desteği ve sahiplenmesiyle yıllara yayılacak, uzun dönem sürecek bir kampanya olacak." ifadelerini kullandı.

Taraftarların projeye destek olacağına inandığını vurgulayan Karaçam, "Taraftarlarımız bu sezon kulübe forma satışında, kombine satışlarında ve her maçımızda doldurdukları stadımızla eşsiz bir destek ortaya koydular. Bu kampanya için de inanıyorum ki en önemli desteği verecekler. Herkes kendi bütçesi doğrultusunda Fenerbahçe'nin yanında olacak. Fenerbahçe'nin yükünü beraber sırtlayacağız. 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki taraftarımız da sahiplenecek." şeklinde görüş belirtti.



