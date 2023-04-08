Ali Koç'tan büyük ters köşe! Flaş gelişme... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus için ayrılık iddiaları dillendirilmeye başlanırken, Başkan Ali Koç'tan herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi.

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başararak taraftarın gönlüne az da olsa su serpmişti. Ziraat Türki Kupası mücadelesinin ardından lige dönen ve 28'nci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Fatih Karagümrük mücadelesi hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertliler'de belirsizliğini koruyan konulardan biri de Jorge Jesus...

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarın takıma olan tepkilerine "Onlara gösterilen tepki, bana gösterilmiştir. Böyle ortamda bulunmak istemem" diyen ve son oynanan kupa maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Arao'ya tepki gösteren taraftara "Taraftarlardan ricam var, camia olarak birlik olalım. Takım içinde bölünme yaratmayalım" yorumunu yapmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş derbisi sonrası Jorge Jesus'la yola devam kararı alan ve kupada yarı finale kalan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Jesus'un bu konuya son derece olumlu baktığı konuşuluyor.

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Beşiktaş derbisinin ardından çıkan ayrılık iddialarının aksine Başkan Ali Koç, Jesus ile bir araya gelerek, Portekizli hocayla yola devam kararı aldığı Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u yenerek yarı finale kalan Sarı-Lacivertliler'de Başkan Koç'un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'a, "2 yıl daha beraber çalışalım. Eğer isterseniz, Mayıs ayında görüşelim" dediği öğrenildi.

Jorge Jesus'un ise kalmak için yönetimden talebi, bütçe ve yetkileri konusunda garanti verilmesi olduğu öğrenildi.