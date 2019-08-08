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Ali Koç'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organı olan Fenerbahçe Dergisi'nde başyazı yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:34
Ali Koç'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısında başyazı yayımladı.

Ali Koç açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:34
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • tanertaner24 dk önce
    Arasıra kavga eder gibi yapalım panpa emekli özelikle asgari ücret li sürünmeye devam etsin ne güzel dünya dahada bu patronları iş adamlarını koruyup kollama işçiyi asgari ücret liyi bunlara ezdirme nezaman bitecek garibanın dostu ol yoksa oyların dahada eriyecek

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