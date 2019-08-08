Ali Koç'tan Başkan Erdoğan'a tebrik Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organı olan Fenerbahçe Dergisi'nde başyazı yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısında başyazı yayımladı. Ali Koç açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz." dedi.

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