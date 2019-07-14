0553 313 94 23

Ali Koç'tan "15 Temmuz" mesajı

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:"15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır"

14 Temmuz 2019 Pazar 22:22
Ali Koç'tan "15 Temmuz" mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Koç, yayımladığı mesajda, "15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır. Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübünün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:22
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe
  4. mesaj
  5. Yıldönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"
    1. ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"
    2. Diyarbakır’da pikap evin bahçesine..
    3. Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya..
    4. Şehit annesi istedi, vali hemen..
    5. "Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu"
    6. Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına..
    7. Asma Köprüde 15 Temmuz Şehitleri..
    8. Şehit yakınları ve gaziler onuruna..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri..
    10. Putin’e uçmayı öğreten pilot..
    11. Manisa’da kavşaktaki kaza güvenlik..
    12. Vali Karaloğlu: "15 Temmuz’da hain..
    13. Fethiye’deki orman yangını söndürüldü
    14. Ali Koç'tan "15 Temmuz" mesajı
    15. Çerkezköy TSO’dan İşletmeler İçin..
    16. Aile Bakanı Selçuk: "Darbe girişimiyle..
    17. Barcelona, Griezmann'ı tanıttı
    18. Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet..
    19. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    20. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    21. Bakan Kasapoğlu’ndan madalya kazanan..
    22. Terör devleti İsrail Türkiye'ye gelen..
    23. 2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix’de..
    24. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere..
    26. Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. Necati Er, altın madalya kazanarak..
    28. Pazaryeri’nde geleneksel birlik..
    29. Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi..
    30. Futbol: Hazırlık maçı
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!