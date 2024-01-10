Ali Koç'a uyarı niteliğinde bir karar: Bir Valencia kadar olamadınız Ali Koç!
Suudi Arabistan'da Atatürk istismarı yaparak sahaya çıkmayan ve ne Litvanya'da ne de İstanbulspor maçında sahaya Atatürk ile çıkamayan Ali Koç, eski futbolcuları Enner Valencia kadar olamadı...
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia sosyal medya hesabından ülkesinde yaşanan kartel olaylarına tepki gösterirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü paylaştı. İşte detaylar...
Daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş olan ve attığı gollerle adından söz ettiren Enner Valencia, Ekvador'da meydana gelen kartel olaylarına karşı sosyal medyadan tepki gösterdi.
Enner Valencia yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünü paylaşarak barış ve huzur vurgusu yaptı.