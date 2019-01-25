Ali Koç yönetiminden şok hareket! Ümraniyespor sevinmesin diye bakın ne yaptılar
Türkiye Kupasında Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından, konuk ekibin futbolcuları büyük sevinç yaşarken stadyumun ışıkları kapatıldı. Fenerbahçe yönetiminin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.25 Ocak 2019 Cuma 01:18
Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde 8. kez bir alt lig ekibine karşı turu yitirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Ümraniyesporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken stadyumun ışıkları kapatıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün ışıkları kapatması sosyal medyada çok konuşuldu.
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