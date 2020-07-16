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Spor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım mahkemenin yolunu tuttu

Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç ve bir önceki başkanı Aziz Yıldırım, bugün görülecek olan 3 Temmuz Ana Davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:18:00 -
Ali Koç ve Aziz Yıldırım mahkemenin yolunu tuttu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan davaya geldi.

Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay'ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Saat 10.00'da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak. Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.

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