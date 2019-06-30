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Ali Koç, TCE zırvasını Fenerbahçe’ye de bulaştırdı

Haçlı Batı’nın eşcinselliğin kamufle edilmiş hali olarak piyasaya sürdüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği isimli ahlaksız projesini Türkiye’ye bulaştırmakla vazifeli kılındığını ortaya çıkardığımız Koç Grubu, aynı pisliği şimdi de Fenerbahçe camiasına sıçratmanın peşinde. Ali Koç başkanlığındaki kulüp personelinin zorunlu TCE seminerlerine sokulduğu tespit edildi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:12
Ali Koç, TCE zırvasını Fenerbahçe’ye de bulaştırdı

Aktif olduğu her sahada eşcinsellik sapkınlığını topluma aşılamayı vazife edinen Koç Holding’in ele geçirdiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nde personellere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) dayatmasında bulunulduğu, onlarca kulüp çalışanının “TCE eğitimcisi” yapılmak için eğitime sokulduğu tespit edildi.

Çalışanlara TCE dayatması

Haçlı Batı’nın eşcinselliğin kamufle edilmiş hali olarak piyasaya sürdüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) isimli ahlaksız projesini Türkiye toplumuna bulaştırmakla vazifeli kılındığını ortaya çıkardığımız Koç Grubu, ifsat eylemini Fenerbahçe’ye sıçrattı. 3 Haziran 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını ele geçiren Ali Koç’un, sportif hezimetlerle geçen sezonun ardından esas amacını faaliyete geçirerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını camiaya soktuğu bildirildi. Ali Koç, ekmek kapısı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde çalışan personelleri zorunlu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” seminerlerine soktuğu tespit edildi. 30 Fenerbahçe çalışanının “TCE eğitimcisi” olması için yetiştirildiği projeye Koç ailesine ait Tüpraş’ın para akışı sağladığı öğrenildi.

Fener’e üs kurdular

Birleşmiş Milletler’in “HeForShe” adlı kampanyası dahilinde yürütülen sapkın projenin sadece kulüp çalışanlarıyla kalmayacağı, Fenerbahçe kulübünün tüm sporcuları ve teknik heyetine de dayatılacağı bildirildi. Fenerbahçe çalışanlarına TCE eğitimlerinin Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından verildiği öğrenildi. 2015 yılından bu yana Koç Holding şirketleri çalışanlarını TCE ablukasına alan AÇEV’in, Ali Koç’un başkanlığı sonrasında Fenerbahçe’ye üs kurduğu kaydedildi.

“Dönüşüm yaşayacağız!”

Cinsiyeti bozarak aile yapısını dağıtmak üzere piyasaya sürülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesiyle ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Kulüp çalışanlarımızı harekete geçirerek eşitlikçi kurum kültürüne katkıda bulunmak ve bu yolla erkek egemen görünen ve algılanan spor dünyasında zihniyet dönüşümünü tetiklemek, kulübümüzün bu projedeki en önemli amaçları arasında yer alıyor. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek HeForShe hareketine dahil olan kulübümüz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşayacağı dönüşüm ile kitleleri harekete geçirip farkındalık yaratarak ulusal ve uluslararası arenada örnek kulüp olacak adımlarına devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Aktif olduğu her sahada eşcinsellik sapkınlığını topluma aşılamayı vazife edinen Koç Holding’in 2017’de yayınladığı “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” raporunda “Biyolojik cinsiyet doğuştan gelen biyolojik özelliklerdir. Toplumsal Cinsiyet ise değiştirilebilir” ifadelerine yer verilmişti. TCE zırvasının cinsiyet değişikliği olduğunun itiraf edildiği ahlaksız raporu gazetemiz Akit, 6 Ocak tarihli “Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı” manşetiyle deşifre etmişti.

Her sapkınlığın ardında o

Koç Grubunun Yapı Kredi Yayınları (YKY) üzerinden kamuoyuna sürdüğü “Garfield”, “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler”, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında ise körpe yavrulara eşcinsellik propagandası yapıldığı gündeme gelmişti. Garfield adlı çocuk kitabı serisinde “Hafta sonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum” sözleri yer almış, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ile Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi kitaplarında hem erkek hem kız çocuklar için “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesi kullanılmıştı. Büyük tepki çeken rezil kitaplarla ilgili Yapı Kredi Yayınları geri adım atmayarak kitapların satışını sürdürme kararı almıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:12
  1. Koç Holding
  2. Fenerbahçe Spor Kulübü
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)
  4. Haçlı Batı
  5. Koç Grubu
  6. Fenerbahçe
  7. Ali Koç
  8. Tüpraş
  9. Birleşmiş Milletler
  10. HeForShe
  11. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
  12. AÇEV
  13. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi
  14. Fenerbahçe Kulübü
  15. İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  16. Yapı Kredi Yayınları (YKY)
  17. Garfield
  18. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler
  19. Kız Çocuk Hakları Bildirgesi
  20. Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi
  21. eşcinsellik
  22. Yapı Kredi Yayınları

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