Ali Koç sonunda bunu da yapacak! Bomba iddia...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katacak bir golcüyle dirsek temasına geçti. Joao Pedro'nun sakatlığı, Serdar Dursun'un ise formadan uzak kalması sonrası golcü arayışına geçen sarı lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Başkan Ali Koç İngiltere'yi sallayan golcü oyuncu için talimatı verdi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir atak geldi. İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers takımında forma giyen Şilili golcü Ben Brereton Diaz adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Ali Koç'un büyük önem verdiği oyuncu son 1.5 sezonda 32 gole imza attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers takımının Şilili golcüsü Ben Brereton Diaz'ın transferi için harekete geçti. Takımıyla son 1.5 sezonda 32 gole imza atarak büyük sükse yaratan 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı lacivertli ekip elini çabuk tutmak zorunda. Öyle ki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brereton Diaz için Premier Lig ekipleri Everton, West Ham United ve Leeds Unitad'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

Akşam'a göre; İngiltere doğumlu olan 1.85 boyundaki golcü oyuncu Ben Brereton Diaz Şili vatandaşı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Diaz, Fenerbahçe tarihindeki 3. Şilili oyuncu olacak. Daha önce Maldonado ve Isla'yı transfer eden sarı lacivertliler, Şilili golcüyle bu sayıyı 3'e çıkartma peşinde.