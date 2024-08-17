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Spor Ali Koç, sahaya indi! Ortalık savaş alanına döndü: Yabancı maddeler atıldı, yere düştü... Ali Koç'a İzmir'de saldırı
Spor

Ali Koç, sahaya indi! Ortalık savaş alanına döndü: Yabancı maddeler atıldı, yere düştü... Ali Koç'a İzmir'de saldırı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:36:00 - 2024-08-17 23:38:41
Ali Koç, sahaya indi! Ortalık savaş alanına döndü: Yabancı maddeler atıldı, yere düştü... Ali Koç'a İzmir'de saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara destek olmak deplasman tribününe gitti! Bir anda Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı. Ortalık karışırken Göztepe-Fenerbahçe maçında adeta ortalık savaş alanına döndü tansiyon yükseldi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tansiyon bir hayli arttı.

TARAFTARIN YANINA GİTTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın devre arasında deplasman tribününe gitti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen sarı-lacivertli ile görüştü.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

SALDIRI GİRİŞİMİ

Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.

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