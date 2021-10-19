Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a 'Siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim

Özdemir Bayraktar'la 12 yıl önce görüştüğünü ifade eden Ali Koç, 'Kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi.

"Özdemir Bayraktar'a siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim"

12 yıl önce Özdemir Bayraktar'la görüştüğünü ifade eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda bayağı küçük bir atölyede, evlatlarıyla. Hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, 'Özdemir Bey'le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın.' diye. Çok gittik geldik, yapamadık.

Özdemir Bey, 'Ya business plan musiness plan ben anlamam, vereceksiniz şu kadar parayı ben de yapacağım size, istediğiniz kadarıyla yapacağız' demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim.