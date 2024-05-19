Ali Koç öfkesine hakim olamıyor! Selahattin Baki'yle birbirine girdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, RAMS Park'ta sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki'yle birbirine girdi.
Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası RAMS Park'a geldi.
POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI
Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.
ALİ KOÇ, SELAHATTİN BAKİ'NİN YAKASINA YAPIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stadyumdan ayrılırken, sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki'yle birbirine girdi. Selahattin Baki sakin kalarak olayın büyümesine izin vermedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Spor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!