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Spor Ali Koç öfkesine hakim olamıyor! Selahattin Baki'yle birbirine girdi
Spor

Ali Koç öfkesine hakim olamıyor! Selahattin Baki'yle birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 23:19:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, RAMS Park'ta sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki'yle birbirine girdi.

Başkan Ali Koç da dahil tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası RAMS Park'a geldi.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

ALİ KOÇ, SELAHATTİN BAKİ'NİN YAKASINA YAPIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stadyumdan ayrılırken, sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki'yle birbirine girdi. Selahattin Baki sakin kalarak olayın büyümesine izin vermedi.
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Yorumlar

Bülent

Turkiyeyi yönetiyorlar ya koc ailesi.Donemleri bitecek inşallah, kibirleri ile bitecekler inşallah.

Ferhat

Bu öfkeli şirin babasının holdingini böyle mi yönetiyor.
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