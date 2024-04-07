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Spor Ali Koç neye isyan ettiklerini açıkladı
Spor

Ali Koç neye isyan ettiklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 20:11:00 -
Ali Koç neye isyan ettiklerini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada neye isyan ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; "Geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe A takımı getirmeyip, kupa şansını çok daha zayıflattı. Bunu da inandığı değerler doğrultusunda yapmıştır. Son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan 3 defa son haftada giden şampiyonluklarımız, suikast girişimi. Özellikle suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. Aradan 9 sene geçti hala ilerleme yok. 3 Temmuz sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bütün bu kötülükleri, garip olayların hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İstemeyerek de olsa bugün Şanlıurfa'da ilk adımları atıyoruz. BU gidişata son verilmediği için kötüler arsızlaşmış ve artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgili alakalı değil." dedi.

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini öneriyorum. Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgisi alakası yok." ifadelerini kullandı.

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