Ali Koç kongre üyesine saldırdı

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı gergin anlara sahne oldu. Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesine kürsüye gelerek tepki gösteren Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" sözleriyle kongreyi terk etti.

Bu olayın ardından mevcut başkan Ali Koç, tribünlerde bir kongre üyesiyle kısa süreli tartışma yaşadı. Koç'un sinirli hali kameralara yansırken, bu tartışma esnasında başka bir kongre üyesinin de başkan Koç ile fotoğraf çektirmeye çalışması dikkat çekti.

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