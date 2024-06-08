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Spor Ali Koç kongre üyesine saldırdı
Spor

Ali Koç kongre üyesine saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 12:33:00 -

Fenerbahçe'deki seçim süreci gergin başladı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesinin ardından mevcut başkan Ali Koç da tribünlere giderek bir kongre üyesiyle tartıştı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı gergin anlara sahne oldu. Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesine kürsüye gelerek tepki gösteren Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" sözleriyle kongreyi terk etti.

Bu olayın ardından mevcut başkan Ali Koç, tribünlerde bir kongre üyesiyle kısa süreli tartışma yaşadı. Koç'un sinirli hali kameralara yansırken, bu tartışma esnasında başka bir kongre üyesinin de başkan Koç ile fotoğraf çektirmeye çalışması dikkat çekti.

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Fener ve demokrasi

Püfzzztttyhaha. Ali Koç'un gururu ve mütevazii kibriini konuşalım.
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