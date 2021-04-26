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Spor Ali Koç: Kavganın içine çekmeye çalışıyorlar
Spor

Ali Koç: Kavganın içine çekmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ne zaman atağa geçse birilerinin saldırdığını ve takımı bir kavganın içine çekmek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:40:00 -
Ali Koç: Kavganın içine çekmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Ali Koç, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, önemli bir 3 puan aldık. VAR operatörüyle ilgili söylenmesi gerekeni arkadaşlarımız söyledi, savcılıkta olan bir konu" ifadelerini kullandı.

'Kavganın içine çekmeye çalışıyorlar'

"Bir seri ve kimya yakaladık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Taraftarımız kızıyor, cevap vermediğimiz için ama bizim tarzımız farklı."

'Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek...Biz bu topa girmeyeceğiz'

"Tribünlere oynamak adına bunu yapmayacağız. Bizimle alakası olmayan konular, bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Sahaya konsantre olacağız. Şöyle bir anlayış var, bir yere kadar da ne yazık ki doğru. Maçlar yalnızca sahada kazanılmıyor. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek... Biz bu topa girmeyeceğiz" şeklinde devam etti.

'İnşallah hayretle karşıladığım açıklamaların devamı gelmez'

"Bu şekilde davranırsak, Türk futbolunun sorunlarını hep birlikte çözemeyiz. Rekabeti sahada bırakalım. Biz hala aynı noktadayız ve bu noktadan da hareket etmek istemiyoruz.

Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk, değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah hayretle karşıladığım açıklamaların devamı gelmez. Biz 10 senede, 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini, en iyi biz biliriz"

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