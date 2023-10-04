Ali Koç isim vererek açıkladı! Bomba hakem açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de katıldığı bir programda Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Başkan Koç canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken özellikle hakem hatalarına değindi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Hatalarda patlama var"

"Fenerbahçe'ye çok kolay sarı kart çıkıyor. Dayak yiyoruz, rakibe kart çıkmıyor. Bu kartların maliyetini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Sonuçları etkileyecek müdahaleler yapamıyorlar ama ufak ufak ağaçtan parça koparıyorlar. Biz çok endişeliyiz! Neden Avrupa'da şikayet etmiyoruz? 7 haftada sadece biz değil, herkes çok şikayet ediyor! Hatalarda patlama var!"

"Bunlar sokak dedikoduları değil"

"Bazı şeyler anlatacağım. Bunlar sokak dedikoduları değil. Aleni şekilde hakem camiasında konuşulan mevzulara gireceğiz."

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"Biz niye hakemi de yenmek zorunda olalım?"

"Türk takımları neden Avrupa maçlarından şikayet etmiyor? Bırakın şikayet etmeyi, 'Hakemler ne kadar iyi niyetli' diyoruz. Sadece Fenerbahçe değil, birçok takım şikayet ediyor. Belki de bütün sezonda yaşanacak hataları, ilk 7 haftada yaşadık. Bunu anlamak çok güç. Biz niye hakemi de yenmek zorunda olalım? Bizim kötü oynadığımız günler de olacak, orada mı cezasını çekelim? Her şey değişiyor ama bize karşı olan yaklaşım değişmiyor. Bu sistematik, TFF ve MHK üstü bir şey de olabilir."

"Kafa mı koparacak?"

"Bir tane başkan utanmadan 'Siz sol bek alamadınız' diyecek şekilde hakemleri korudu! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Kolayı mı seçecek, yoksa bu iş böyle gitmez diye kafa mı koparacak? Gitmez böyle!"

"Biz buna karşı çıktık"

"Birkaç çürük elmalar dışında iyi niyetli, dürüst çok hakemimiz var. Geçen sene 8 Mart'ta operasyon yapıldı. Biz buna karşı çıktık. Operasyondaki hakemlerin çoğu bize ciddi zararlar vermesine rağmen. Neden karşı çıkmıştık? O dönemin federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırmıştı. Yani tamamen keyfi atamalar yapacak konuma getirmişlerdi. O dönemde o kadar ürktük ki tepki koyduk."

"Belki de dönemin başkanı haklıydı"

"Geldiğimiz noktada görüyoruz ki belki de dönemin başkanı haklıydı. Zamanlama olarak yanlıştı belki ama pozisyon olarak belki de haklıydı. Bugün onu düşünme noktasına geldiğimiz için de üzgünüm. Bugünün MHK'sine baktığımız zaman başkanı ve başkan vekili geçen MHK'nin iki kilit ismi. Geçen MHK başarısızsa bu arkadaşlarımız neden MHK'de? İkisini de tanımam."

"Bazıları 'İşin içinde bahis var' diyor"

"Sistematik bir şey var! Bazıları 'İşin içinde bahis var' diyor. Ama bahis olsa, sadece bir takımın sıkıntısı olmaz! Bu kadar korkmadan, inançlı bir şekilde bu iş artarak devam ediyor! Bu insanların bir yerden güç alıyor olması lazım! TFF Başkanı ile konuşacağız. Çok fazla futbolun içinden gelen insanlar yok ama futbolun içindeki entrikaları bilmiyorlar! Endişe verici duyumlar var, çok rahat kandırılabilirler! Sayın Başkan, marka değeri ve yapısal sorunlar için uğraşıyor. Ama hakem sorunu düzelmeden, itibar düzelmez! Türkiye'de şampiyonlukların sahadan geçmediği biliniyor! Bu utanç verici bir durum!"

"İzmir gruplaşması var"

"Hakemler arasında İzmir gurubu var, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu, Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında oluyor. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi! Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri, performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar."

"Manipülasyon var"

"Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler."

"İşin içinde yayıncı kuruluş da var"

"İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını, aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarına 'Şu pozisyonları alma' deniyor. Bir maçtaki pozisyon, Trio programından çıkarılıyor. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa, son derece endişe verici. Sadece görüntü değil, istatistiklerle de oynuyorlar. Bunu TFF'nin bilmesinin imkanı yok."

"Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar"

"Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar. Sahadaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka karar veriyorlar! Bu iddialar korkunç! Sıcak bakmadıkları hakeme zor açıdan veriyorlar, sahiplendikleri hakeme başka açıdan veriyorlar. Vay bizim halemize!"

"Ünsal Çimen gözlemcilerden sorumlu"

"Ünsal Çimen gözlemcilerden sorumlu. Çok küçük dokunuşlarla puanları etkileyebiliyorlar."

​"Hakemler çok zekidir"

"Hakemler çok zekidir, mesajları iyi alırlar. Geçtiğimiz yıllarda 5 hafta seri yaptığımızda, bizim kazandığımız maçların hakemleri, bir sonraki hafta görev alamadı."

"3-5 adamın elinde oyuncak olamayız"

"Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bundan sonra 'Sen misin adımızı veren' diyebilirler. Geri adım atıp 'Hata mı yapıyoruz?' da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler! Çok açık söylüyorum! 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız! Bu iş böyle gitmez! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir! Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım!"

"Tolga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi"

"Emre İyisoy... Sürpriz bir şekilde kardeşi de Tolga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi. Bunlar doğru mu sayın başkan? Yanlışsa, ben özür dilerim! Bunca hakemin arasında bu iki kardeşe nasip oluyor Süper Lig'de olmak!"

"Büyükekşi'nin tarafsızlığI soru işareti"

"Mehmet Büyükekşi'nin tarafsızlığı şu an soru işareti!"

"Genel Sekreter, beIN'den geldi"

"TFF'nin yeni genel sekreteri! Bu adam kim? Genel Sekreter, beIN'den geldi. Yayın ihalesi yapmanın arifesindeyiz. Böyle bir yere giderken, orada transfer bence yanlış. TFF Başkanı ile ilgili beni endişelendiren konular var. Bunlara inanmak istemiyorum ama tereddütlerimiz var."

"Hafif kopma durumuna geliyoruz"

"Lale Orta ile ilgili birçok saldırı oldu. Ben olsam açıklama yapardım, cesaret gösterirdim. Yapmadı, hanımefendiyi linç ettiler. Bir takımın maçında ağıza alınmayacak küfürler edildi ama o takımın taraftarları PFDK'ya sevk edilmedi. Küfürlere sahip çıkıldı. Sorguladık, temsilci yazmamış. Yeterince yüzde olmamış! Bunun açıklamasını istiyorum. Hafif kopma durumuna geliyoruz. İkinci konu, Etik Kurulu'nu çalıştırmıyorlar."

"Çalıştır Etik Kurulu'nu"

"Bir adam, eski hakem çıkıyor ve konuşuyor. Senin delegen! 'Bir hakemle konuştum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Biri çıkıyor 'Elimde belgeler var' diyor ama tık yok. Yine bu popüler eski hakem cd çıkarıyor, iddialar ortaya atıyor. Etik Kurulu'na çağırırım. Boş atıyorsa, bir daha konuşamasınlar. Çalıştır Etik Kurulu'nu!"

"O koltukta çok fazla oturamaz diyor."

"Şansal Büyüka bir yazı yazıyor ve 7 haftayı değerlendiriyor. Sonra 'Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike hakem kararları. Fenerbahçe her maçta hakemleri yenmek zorunda değil. Hakem dünyasını 7 kat altını bilen Ahmet Çakar 'Neden gri pozisyonlar hep Fenerbahçe aleyhine?' diye soruyor. Mehmet Büyükekşi bu sorulara cevap vermezse, o koltukta çok fazla oturamaz' diyor."

Mehmet Büyükekşi sözleri

"Mehmet Büyükekşi 'Tarafsız değil' demek istemiyorum. Kimsenin arkasından konuşmam. Eski MHK'da olan biri... Onu bulacağım! Çok vahim şeyler söylüyor. 'Bilmem ne maçından sonra Galatasaray'ı doğradınız dedi' gibi şeyler var. Sayın Büyükekşi, sizden rica ediyorum. Bu kişi çağırın, Etik Kurulu'nda değerlendirin. Korkacak, sakınacak bir şey yok! İkinci konu, bir gazetecinin Nihat Özdemir ile arasında geçen konuşma! Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep FK başkanı olduğu dönemde, Nihat Özdemir ile arasındaki konuşma! Biz hayretlere düştük. Bunu yazan tecrübeli biri. Durduk yere bunu atmaz! Bekledik yalanlanmasını ama yalanlanmadı. Selahattin Baki açıklama yaptı, yine yalanlanmadı. Nihat Özdemir 'Biz kavga etmedik' dedi. Bu yalanlama değil! Biz gazeteciyi aradık ve sorduk. 'Çok daha fazla şeyler var' dedi. Nihat Bey'den teyit ettiğini söyledi. Böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Olduysa çok vahim. Sonra aklımız şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüye gidiyor. Dünyada böyle bir şey görmedim. Ben anlık hata yaptım, Cumhurbaşkanı'nı uğurlarken, elim cebimde bir görüntüm var. Tamamen anlık olay. Biz devlet nedir, biliriz. Benim halam 65 yaşında, babası yayında sigara içmez. Saygıyı biliriz. Ama bunlar da çıkınca, şampiyonluk görüntülerine başka türlü bakıyoruz. Nihat Bey yalanlama yapmadı. Böyle yalanlama olmaz. Bu yara alma konusunu inşallah başkan sonlandırır."