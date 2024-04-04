Ali Koç İmam Hatip öğrencilerine iftar verdi! Yemekte Fatih Saraç da yer aldı
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Darüşşafaka Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yurtta kalan öğrencilere iftar verdi.
Ali Koç verdiği iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Koç'a yemekte, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yönetim Kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci, İlker Dinçay ve Özgür Özaktaç da eşlik etti.
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla ve Genel Müdür Mesut Tan'ın da olduğu iftarda Fatih Saraç da hazır bulundu.
Yemekten paylaşılan kareler şöyle:
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