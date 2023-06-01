Ali Koç için şaşırtan iddia! Yer yerinden oynayacak...

9 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı da tartışma konusu. Koç, 11 Haziran'daki Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde kulübü erken seçime götürecek.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a da büyük bir tepki var.

Geldiğinde 4 yıldır şampiyon olamayan takımı 5 sezondur şampiyon yapamayan Koç, sarı-lacivertlilerin kötü gidişatını durduramadı.

Türkiye Kupası kazanılırsa seçime gidecek

9 senedir ligi zirvede bitiremeyen Fenerbahçe'de şimdiki tek hedef ise 11 Haziran'da oynanacak olan Türkiye Kupası finalini kazanmak.

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Başkan Koç, en azından bir kupayla takıma veda etmek istediği için futbolculardan Başakşehir maçını mutlaka kazanmasını istiyor.

Sarı-lacivertlilere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise, Ali Koç'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde kulübü seçimlere götüreceği iddia ediliyor.