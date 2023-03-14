Ali Koç harekete geçti! Dev maç öncesi flaş gelişme...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0'ın rövanşında Sevilla ile karşılaşacak takımına turu geçmeleri halinde prim dağıtacağı müjdesini verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç takımın motivasyonunu yükseltmek için kolları sıvadı.

Süper Lig'in 25. haftasını BAY olarak geçen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi. Haber7'ye göre;

Başkan Ali Koç, yemekte Sevilla karşılaşmasının takım ve camia için oldukça önemli olduğunu vurgularken takıma rövanşta güvendiğini ifade etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel bir prim vereceği de gelen haberler arasında.

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