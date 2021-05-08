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Spor

Ali Koç: Hakem hatalarıyla heba oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:27:00 -
Ali Koç: Hakem hatalarıyla heba oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, verilen kararlar, karar süreçleri baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı. Selahattin Baki birkaç kelime sarf etti. Konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ye sevk edilen ilk kişidir. Bize göre net bir kural hatası var. Normalde böyle bir itiraz varsa, inanmasanız da hakeme maç verilmez. Sizin mevcudiyetiniz bizim için. 12-15 puanımız hakem hatalarıyla heba oldu. Buraya tertemiz geldik. Tertemiz de devam edeceğiz. Trajikomik olaylar yaşanıyor. Ali Koç diye bir hakem varmış. Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiriyle yemedi." dedi.

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