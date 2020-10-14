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Spor Ali Koç Emre Belözoğlu'nun yeni görevini duyurdu
Spor

Ali Koç Emre Belözoğlu'nun yeni görevini duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun bizzat kendisine çalışacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:35:00 -
Ali Koç Emre Belözoğlu'nun yeni görevini duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Lig Radyo'dan Cüneyt Kaşeler, Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı açıklamaları aktardı.Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şöyle;Locaların yarısının açılması parası olanın girmesine yarar. Bizyüzde 30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir.

"Bizzat bana bağlı çalışacak"

Emre Belözoğlu sportif direktördür. Bizzat bana bağlı çalışacak. Tüm transferlerde Emre'nin etkisi ve payı vardır. Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi.

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