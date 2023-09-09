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Spor Ali Koç da beton işine girdi! Şampiyon yapamadı heykel yapıyor
Spor

Ali Koç da beton işine girdi! Şampiyon yapamadı heykel yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-09 16:40:00 -
Ali Koç da beton işine girdi! Şampiyon yapamadı heykel yapıyor

Fenerbahçe'yi şampiyonluğa kavuşturamayan Başkan Ali Koç, Eda Erdem'in heykelinin Yoğurtçu Parkı'na Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de bugün Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunuldu.

Sarı-lacivertlileri bir türlü şampiyonluğa kavuşturamayan Ali Koç, CHP'liler gibi beton işine girdi. Koç, voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu.

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç şöyle konuştu:

Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir.

Heykeli Yoğurtçu Parkı'na dikilecek

Erdem'in heykeli Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Can Bartu ve Alex de Souza heykellerinin yanında yer alacak.
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Erdem'den teşekkür mesajı

Yaşanan gelişmenin üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı;

İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını.

Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim.

Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler.

Saygı ve sevgilerimle.

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