Ali Koç: Bu mutsuzluğu bitirmek sizin elinizde

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, pazartesi günü öğlen saat 12.00'de tesislerde bir toplantı yaptı. Toplantıda Sportif Direktör Comolli, eski teknik direktör Cocu'nun yardımcıları Koeman, Van der Weerden ve futbolcular hazır bulundu.

Koç, teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıklarını belirtirken "Cocu ile daha fazla devam edemeyeceğimizi belirterek yolları ayırdık" dedi ve futbolculara da çıkışarak şunları söyledİ:

"Ancak bu tabloda sadece onun değil sizin de sorumluluğunuz var. Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Önümüzde derbi maçı var. Artık Fenerbahçe formasına yakışan oyunu ortaya koymanın zamanı geldi. Kendinize çeki düzen vermelisiniz. Fenerbahçe camiası mutsuz. Bu mutsuzluğu bitirmek sizin elinizde. Galatasaray maçını kazanın, en azından yeni bir başlangıç olacağını bize ve taraftara gösterin. İnsanlar size inanmak istiyor, her maç 45 bin kişi stata koşarak sizi destekliyor. Bu desteğin karşılığını verin."

Başkan Ali Koç, Damien Comolli ile özel bir konuşma gerçekleştirdi. Fransız sportif direktörden takımın durumuyla ilgili detaylı bir rapor isteyen Koç, mevcut durumda herkesin sorumluluğunun bulunduğunu ifade ederek Comolli'den de elini taşın altına koymasını istedi. Görüşme sonrası Comolli'nin hayli moralsiz olduğu kaydedildi. (Sabah)