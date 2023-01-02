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Spor Ali Koç, bu habere hiç sevinmeyecek! Kimse bu kadarını beklemiyordu...
Spor

Ali Koç, bu habere hiç sevinmeyecek! Kimse bu kadarını beklemiyordu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek." dediği Yasin Kol, Kasımpaşa - Alanyaspor maçına atandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 16:12:00 -
Ali Koç, bu habere hiç sevinmeyecek! Kimse bu kadarını beklemiyordu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek." dediği Yasin Kol, Kasımpaşa - Alanyaspor maçına atandı.

Süper Lig'de 14 Ağustos tarihinde oynanan ve 3-3 biten Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından bir süre dinlendirilen ve sonrasında ligde sadece 3 maça atanan Yasin Kol'a yeniden görev verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek. Belki bu söylediklerimden sonra karar değişecektir" dediği Yasin Kol, Kasımpaşa - Alanyaspor maçına atandı.

Yasin Kol, Süper Lig'de son olarak 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor - Ankaragücü karşılaşmasında görev yaptı. O maçı Başkent ekibi 2-1 kazandı.

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