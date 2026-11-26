Ali Kemal Hut, 1934 yılında Rize'nin merkez ilçesine bağlı Sütlüce köyünde dünyaya geldi. Eski adı Aron olan Sütlüce'de yetişen Hut, din görevlisi, Kur'an-ı Kerim hocası ve kıraat eğitmenidir. 2026 yılı itibarıyla 92 yaşındadır.

Küçük yaşlarda Kur'an eğitimine başlayan Hut, hafızlığını Rize'de tamamladı. Daha sonra İstanbul'a giderek farklı hocalardan kıraat, tecvit ve dinî ilimler eğitimi aldı. Uzun yıllar İstanbul'un Kasımpaşa semtindeki camilerde görev yaptı.

Ali Kemal Hut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocası mı?

Ali Kemal Hut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim eğitimi veren hocalar arasında yer alıyor. Erdoğan'ın İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yetiştiği dönemde tanıdığı Hut, bölgede Kemal Efendi adıyla biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2026 tarihinde İstanbul programı kapsamında eski hocasını ziyaret etti. Görüşme, Ayvansaray'daki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Hut bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrede bulunan vatandaşlarla da görüştü. Kendisine uzatılan bir fotoğrafı imzalayan Erdoğan'ın bu anları da görüntülendi.

Ali Kemal Hut'un lakabı ne, Kasımpaşalı Kemal Efendi kimdir?

Ali Kemal Hut, İstanbul'da özellikle Kasımpaşa'daki dinî eğitim faaliyetleri nedeniyle Kasımpaşalı Kemal Efendi olarak tanınıyor. Uzun yıllar Kasımpaşa Camii Kebir'de görev yapan Hut, camide Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler dersleri verdi.

Hut'un adıyla anılan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı da din eğitimi alanında faaliyet gösteriyor. Kemal Efendi adı, Hut'un Kasımpaşa'daki görev yılları ve yetiştirdiği öğrencilerle bağlantılı olarak kullanılıyor.

Ali Kemal Hut hangi hocalardan eğitim aldı?

Ali Kemal Hut, hafızlık eğitimine Rize'nin Sütlüce köyünde Muhacir Hoca olarak tanınan Gürcistanlı Mecid Efendi'nin yanında başladı. Hafızlığını tamamladıktan sonra 1950 yılında Rize Çarşı Camii'nde Alaaddin Hoca'dan kıraat dersleri aldı.

Dinî eğitimini ilerletmek amacıyla İstanbul'a giden Hut, Yeraltı Camii imamı Üsküdarlı Hafız Ali Efendi'den talim ve tecvit eğitimi gördü. Enderuni İsmail Efendi, Hamdi Efendi ve Hasan Akkuş da eğitim aldığı isimler arasında yer aldı.

Hut, Kesik Bacak İsmail Efendi'den icazet aldı. Eğitim hayatına ilişkin bu bilgileri 2018 yılında Diyanet Haber'e verdiği röportajda anlattı.

Ali Kemal Hut hangi camilerde imamlık yaptı?

Ali Kemal Hut, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii'nde görev yaptıktan sonra Piyale Paşa Camii'nde çalıştı. Daha sonra Kasımpaşa Camii Kebir'de 25 yıl boyunca din görevlisi olarak hizmet verdi.

Kasımpaşa'daki görev yıllarında camide düzenli olarak Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler dersleri verdi. Diyanet Haber'e verdiği röportajda özellikle 1977-1981 yılları arasında Kasımpaşa'da yaşanan toplumsal olayları ve görev yaptığı dönemde karşılaştığı zorlukları anlattı.

Hut, sonraki yıllarda Taş Camii'nde görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra da Zeynel Camii'nde ders vermeye devam etti.

Ali Kemal Hut ne zaman emekli oldu, kaç yıl ders verdi?

Ali Kemal Hut, 1984 yılında resmî din görevliliğinden emekli oldu. Ancak emekliliğinin ardından Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler eğitimini sürdürdü. Zeynel Camii'ndeki derslerine 1997 yılına kadar devam etti.

Hut, 2018 yılında yayımlanan röportajında ilerleyen yaşı ve sağlık koşulları nedeniyle 1997'de camideki derslerini bıraktığını söyledi. Bunun ardından bazı öğrencileriyle ev ortamında ders yapmayı sürdürdüğünü anlattı.

Ali Kemal Hut hangi dinî ilimleri öğretti?

Ali Kemal Hut, Kur'an-ı Kerim kıraati, talim, tecvit ve Arapça dil bilgisi alanlarında eğitim verdi. Derslerinde klasik dinî ilimler eserlerinden yararlandı.

Diyanet Haber'e verdiği röportajda Halebî, el-Müntekâ, Kudûrî ve Râmûzü'l-ehâdîs gibi eserleri okuttuğunu belirtti. Sabah namazından yatsı namazına kadar devam eden ders halkaları düzenlediğini anlattı.

Hut'un Kur'an eğitimi alanındaki çalışmaları, 2025 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde hazırlanan akademik bir tezde de ele alındı. Yunus Emre Sarıgül tarafından hazırlanan çalışmada Ali Kemal Hut, Ahmet Arslanlar ve Abdullah Hatipoğlu'nun kıraat eğitimine katkıları incelendi.

Ali Kemal Hut İsmailağa Cemaati ile bağlantılı mı?

Ali Kemal Hut, hakkında yayımlanan biyografilerde İsmailağa Cemaati'nin kıdemli isimleri arasında gösteriliyor. Uzun yıllar İstanbul'da din eğitimi veren Hut, Kasımpaşalı Kemal Efendi adıyla tanınıyor.

Hut'un adıyla faaliyet gösteren Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı da dinî eğitim çalışmaları yürütüyor. Hut'un din görevliliği geçmişi ve kıraat eğitimi alanındaki faaliyetleri, 2018 tarihli Diyanet Haber röportajında ve akademik araştırmalarda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Kemal Hut'u nerede ziyaret etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski hocası Ali Kemal Hut'u 24 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray semtindeki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan ve Hut bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekke çevresindeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Buluşmaya ilişkin görüntüler ve haberler aynı gün basına yansıdı.