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Ali Karaaslan kimdir nerelidir?

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti. Peki Ali Karaaslan kimdir nerelidir?

13 Aralık 2018 Perşembe 10:47
Ali Karaaslan kimdir nerelidir?

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti. Peki Ali Karaaslan kimdir nerelidir?

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:47
  1. Ali Karaaslan kimdir nerelidir?
  2. Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar

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