Ali İhsan Yavuz seçim tarihini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, seçim çalışmalarına, seçimin bittiği gün yeniden başladığını söyledi.

Yavuz, gündemlerinde Seçim Kanunu'nun değişmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili CHP'lilerin ve bazı kesimlerin ortalığı bulandırmayı amaçladığını söyleyen Yavuz, "CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takıp gidenlerin tüm söylediklerini çöpe atın. Bu konuda ne söylüyorlarsa, yanlış söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa, kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak, ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem. Daha önceki dönem anayasa değişikliğinden önceki dönemdi. O dönem parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti" diye konuştu.

Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erken bir tarihe alınmayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçimler 2023 yılında, 18 Haziran'da olacak. Bunun aksi mümkün değil. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Biz ona göre yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en yüksek perdeden söylüyor. Oradaki seçimde de Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayıdır, Allah nasip ederse. Önünde de hiçbir engel yoktur."