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Gündem Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan Sözcü’ye kapak! Bu genelgeyi saklayanlar reddedenler gizleyenler kahrolsun
Gündem

Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan Sözcü’ye kapak! Bu genelgeyi saklayanlar reddedenler gizleyenler kahrolsun

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:22:00 - 2024-04-23 14:27:32

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü’nün büyük infiale neden olan manşetine tepki göstererek, Mustafa Kemal’in dini söylemlerle dolu genelgesini okudu.

Mustafa Kemal’in en büyük sömürücülerinden Sözcü, bugünkü manşetinde 23 Nisan’ı bahane ederek kemalist olmayan milyonlarca vatandaşa hakaretler yağdırdı, beddualar etti. 

Büyük tepki çeken söz konusu manşet, Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Mustafa Kemal’in 19 Mart 1920 tarihli genelgesi hatırlatıldı. 

Karahasanoğlu, Sözcü’nün, “Senin değerlerini anlamayanlar var” ifadesine de tepki göstererek, söz konusu genelgede Mustafa Kemal’in dini değerlere vurgu yaptığını söyledi, Sözcü ve dostlarının bu değerlere karşı olduğunu hatırlattı. 

İstanbul'un işgal edilmesi ve meclisi mebusanın dağıtılması üzerine Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclisin toplanacağı ve seçimlerin nasıl olacağına dair Heyet-i Temsiliyenâmına Mustafa Kemal'in vilayetlere, müstakil sancaklara ve kolordu komutanlarına gönderdiği 19 Mart 1920 tarihli genelgede şu ifadeler yer alıyor: 
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Kerim olan Allah’ın yardımıyla Nisan’ın 23. Günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 

Vatanın istiklali ile hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılışını cuma gününe tesadüf ettirmekle o günün bereketinden istifade edilecektir. 

Açılıştan önce tüm mebuslarla birlikte Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifi’nde cuma namazı kılınarak Kur’an ve namazın ışığından feyiz alınacaktır.  

Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua
Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

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Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

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