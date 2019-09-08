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Ali Gürbüz kimdir? Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayatı

Ali Gürbüz kimdir? sorusu merak ediliyor. Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreş müsabakalarını takip eden güreşseverler Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü merak ediyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Bu yıl 667'nci kez düzenlenen ve Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılan güreşlere Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları katıldı. Yağlı Güreş mücadelesinde merak edilen isim Ali Gürbüz dikkat çekti. Peki Ali Gürbüz kimdir? İşte Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayatına dair detaylar...

08 Eylül 2019 Pazar 16:27
Ali Gürbüz kimdir? Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayatı

Ali Gürbüz kimdir? sorusu merak ediliyor. Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreş müsabakalarını takip eden güreşseverler Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü merak ediyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Bu yıl 667'nci kez düzenlenen ve Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılan güreşlere Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları katıldı. Yağlı Güreş mücadelesinde merak edilen isim Ali Gürbüz dikkat çekti. Peki Ali Gürbüz kimdir? İşte Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayatına dair detaylar...

Ali Gürbüz kimdir?

Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık, doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlarda dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, geçen yıl final yolunda Şaban Yılmaz'ın engeline takılmıştı. Yarı finalde Ankaralı Şaban Yılmaz'a yenilen Ali Gürbüz, hayallerini bu yıla ertelemişti. 2011- 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, bu yıl başpehlivan oldu. İşte, Ali Gürbüz'e ilişkin tüm detaylar...

1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:27
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