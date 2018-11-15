Ali Gültiken: Kulüplerimizin hepsi batık vaziyette

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Gültiken, kulüplerin borçlanmasında yöneticilerin sorumluluğunun büyük olduğunu belirterek, "Kulüplerimizin hepsi batık vaziyette. Bugün devlet isterse bütün yöneticileri ağır cezada yargılar ve hapseder duruma gelmiştir." dedi.

Eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortaklaşa düzenlendiği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu konferans salonunda mahkumlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Ali Gültiken, Türk futbolunun son 15 yılda ciddi bir finans sorunu içerisine girdiğini söyledi.

Devletin Türk futbolunun gelişmesi için birçok kaynak aktardığını belirten Gültiken, "Şimdi bununla beraber bakıyorsunuz kulüpler de değişti, kulüplerin iç yönetimleri de değişti ama borç yükleri de arttı. Şimdi eskiden çok temel takımlar vardı ve bunların hepsi küme düştüler, hem de ciddi borçlarla düştüler." diye konuştu.

Bazı kulüplerin bu borçlardan yıllardır çıkamadığını kaydeden Gültiken, borçtan çıkanların ise başka isimlerle kulüpler kurduklarını, aksi takdirde var olan borçları ödeyecek güçlerinin olmadığını vurguladı.

"Kulüplerimizin hepsi batık vaziyette"

Önceden yöneticilerin kulüplere finans desteği sağladığını dile getiren Gültiken, sözlerine şöyle konuştu:

"Yani kulüplerin finansman desteğini baştaki yöneticiler yapıyorlardı. Sonra sistem değişti, sisteme para girince, veren yöneticiler yerine alan yöneticiler oluşmaya başladı. Bu yöneticiler, itibar ve oradaki koltuğu almaya çalıştı, futbolun popüleritesini almaya çalıştı. Transfer sistemiyle kulüplerde günlük işler yapılmaya başlandı. O nedenle kulüplerimizin şu anda hepsi batık vaziyette. Bugün devlet isterse bütün yöneticileri ağır cezada yargılar ve hapseder duruma gelmiştir. Ama bu boşluğun bir şekilde devlet tarafından yeniden dizayn edilmesi ve kontrolün daha etkili şeklide yapılması lazım."

"Yerli futbolcu pahalı..."

"Türk futbolunda yerli futbolcu pahalı, yabancı futbolcu gelsin ve yerli futbolcu ucuzlasın" şeklinde bir popülasyonun oluştuğunu anlatan Gültiken, bu yaklaşımın temelde yanlış olduğunu ve gelen yabancı oyuncuların da fazla para almaya başladığını ifade etti.

Bu nedenle kulüplerin ciddi bir mali yük altına girdiğini aktaran Gültiken, "Kulüplerin yeniden dizayn edilmesi, en önemlisi de yöneticilerin hesap vermesi gerekir. Bunu yapabildiğimiz gün futboldaki bu sorunlar çözülür. Türkiye'nin insanı, potansiyeli, yıldız oyuncu çıkaracak eğiticileri de var. Ülke olarak her şeyimiz de var ama yeter ki sistemi doğru oluşturalım." diye konuştu.

"Günlük ve keyfi kararlar alınıyor"

Oğuz Çetin ise, kulüplerin mali yapısının yabancı oyuncu sayısına bağlı olarak bozulduğunu ve mali tablonun bozulmasıyla gerekli ve kaliteli transferlerin yapılamadığını vurguladı.

Bu konuda yapılan çalışmalarda Türkiye liginin 55 Avrupa ülkesi arasında en yaşlı lig olduğunu dile getiren Çetin, "En yaşlı oyunculardan kurulu lig bizim. Yabancı oyuncu sayısı ve oynamaları açısından yine en yaşlı lig bizim ligimiz. Plan, proje yok, günlük ve keyfi kararlar alınıyor. O yüzden Türk futbolunun spor yasasıyla birlikte kongre yasasının değişmesiyle birlikte köklü değişime gitmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Çetin, Türk futbolunda yabancı sayısını düşürülmesi durumunda kulüplerin öz kaynaklarına döneceklerini, doğru planlandığı takdirde Türk futbolunun 2-3 yıl içerisinde eski ivmesine döneceğini kaydetti.

Konuşmalardan sonra Gültiken, Çetin, Mandıralı ve Penbe, mahkumlarla maç yaptı.