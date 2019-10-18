Ali Faik Demir’in televizyon programlarından gündeme dair açıklamaları nedeniyle vatandaşlar tarafından Ali Faik Demir’in kim olduğunu araştırıyor. Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini yürüten Ali Faik Demir, Uluslararası İlişkiler alanındaki çeşitli dergi ve yayınların danışma kurulu ve yayın kurullarında görev almaktadır. İşte Ali Faik Demir kimdir, nerelidir? Ali Faik Demir hayatı ve biyografisi.

Ali Faik Demir kimdir?

1969’da İstanbul’da doğan Ali Faik Demir Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi S.B.F’de uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul Üniversitesi S.B.F’de başladığı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yüksek lisans programını 1994’de tamamlamıştır. Aynı üniversitedeki doktora eğitimi sırasında Paris IEP, EHSSS, INALCO, Strasbourg ve Grenoble’da araştırmalarda bulunmuş ve 2000’de doktora derecesini almıştır. 2002’de yardımcı doçent ve 2010’da doçent olmuştur.

Ali Faik Demir, 1994’de girdiği Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini ve halen Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Türk Dış Politikası”, “Türkiyede Siyasal Yaşam”, “Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri”, ve “Kafkasya ve Orta Asya’da Strateji” derslerini vermektedir. Uluslararası İlişkiler alanındaki çeşitli dergi ve yayınların danışma kurulu ve yayın kurullarında görev almaktadır. Demir’in bilimsel dergilerdeki makalelerinin yanında “Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya”, “Türk Dış Politikasında Liderler” ve “Şaman ve Türk Dünyası” adlı kitapları yayınlanmıştır.