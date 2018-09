Ali Erbaş'tan gazilere anlamlı ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazilerin okullara giderek öğrencilere vatan, bayrak, millet sevgisini anlatmalarının çok etkili olacağını belirterek "İnanın, sizin anlatmanız benim anlatmamdan daha etkili olur çünkü siz bunu yaşayarak gazi oldunuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu nasihatlere çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziler Günü'nü kutlayarak gaziliğin bir insanın kazanabileceği en büyük mertebelerden biri olduğunu belirtti.

Erbaş, her insanın farklı şekillerde imtihan edileceğini, öldükten sonra herkesin önüne amel defterinin açılacağını dile getirerek "Bakacağız ki orada 'Allah için, vatan için, bayrak için çarpışırken gazi olmuşum' yazacak, okuyacağız. Allah, o şekilde okumayı ve huzurunda en güzel kullar olmayı hepimize nasip eylesin." temennisinde bulundu.

İnanç ve iman olmasa vatan, bayrak ve ezan sevgisinin olmayacağını anlatan Başkan Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda yer alan "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." mısralarını anımsatarak "Dua makamında okursak dua etmiş oluruz bu mısraları." dedi.

Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Her gencimiz İstiklal Marşı'nı ezbere bilecek, 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli/ Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/ Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' İşte bunun için bizler şehit oluyoruz, gazi oluyoruz. Karış karış ülkemizin her tarafını muhafaza etmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz, 'Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle buğzediniz.' buyurmuştur. İşte sizler, elinizle ayağınızla her şeyinizle bu kötülüğü engellemeye çalıştınız.

Sağlığınız yerinde olduğu zaman okullara gidiniz, öğrencilerimiz, çocuklarımız sizi dinlesinler. Onlara nasihat edin, vatan aşkı, sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi nedir, diliniz döndüğü kadar anlatın. İnanın, sizin anlatmanız benim anlatmamdan daha etkili olur çünkü siz bunu yaşayarak gazi oldunuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu nasihatlere çok ihtiyacı var. Bu bilgilendirmeyi, bu bilinçlendirmeyi çocuklarımıza, gençlerimize yapmamız gerekiyor."

Gazilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Erbaş, "Rabb'im sağlığınıza en güzel bir şekilde kavuşmanızı nasip eylesin. En güzel günler sizin olsun. Cenabıhak milletimizi, vatanımızı her türlü hainlerin ihanetinden, düşmanların saldırılarından, tuzaklarından muhafaza buyursun. Hainlerin ve düşmanların kurmuş olduğu hile, desise ve tuzakları bozsun, kendi başlarına çevirsin." diye konuştu.

Daha sonra yatarak tedavi gören gazileri odalarında tek tek ziyaret eden Erbaş, gazilere Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatını anlatan kitap hediye etti.

Başkan Erbaş, bir gazinin talebi üzerine Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak eşlik etti.

ERBAŞ'TAN GAZİ BAKIMEVİ'NE ZİYARET

Başkan Erbaş, daha sonra aynı yerleşke içerisindeki Milli Savunma Bakanlığına bağlı Gazi Bakımevi'ne giderek buradaki gazilerin de Gaziler Günü'nü kutladı ve "Rabb'im, Müslümanlara nasip olacak en önemli mertebelerden birisi olan gazilik mertebenizi hayırlı eylesin." dileğinde bulundu.

Burada da gazilerden, vatan, millet, bayrak, ezan sevgisinin gençlere aktarmalarını isteyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizler dilimiz döndüğü, elimizden geldiği kadar illerimizi, ilçelerimizi dolaşıyoruz, öğrencilerimize bu değerleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de mümkün oldukça gençlerimize, çocuklarımıza yakınlarınızdan başlayarak bu değerleri anlatırsanız daha çok etkili olur."