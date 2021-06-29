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Gündem Ali Erbaş'tan Elmalı davası tepkisi: Çocuk istismarında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
Gündem

Ali Erbaş'tan Elmalı davası tepkisi: Çocuk istismarında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elmalı davası olarak bilinen iki küçük çocuğun cinsel istismara uğradığı skandal olaya tepki göstererek, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 23:23:00 - 2021-06-29 23:33:03
Ali Erbaş'tan Elmalı davası tepkisi: Çocuk istismarında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz"

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."

 

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