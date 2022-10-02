Ali Erbaş'ı hedef alan 'cahil' Fatih Altaylı'nın İslam düşmanlığı depreşti! Hasan Karakaya'nın tanımladığı o sıfatların hakkını yine verdi

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Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya'nın yokluğunda meydanı boş buldukça daha da azgınlaşan 'Herbokolog' Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gençlerin namaza gitmemesinden sözde dert edinerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.

Mercedes'ten önce 7 vakit namaz mı kılıyordun!

Ali Erbaş'ın "Gençlerin neden camiye gitmediğinin nedenini bulmak lazım" şeklindeki sözlerini alıntılayan Fatih Altaylı, CHP'li belediye başkanlarının bile Mercedes makam aracını görmezken, konu dini hizmetlere çağ atlatan Ali Erbaş'a gelince alçakça saldırdı. Devletin verdiği Mercedes makam aracını diline dolayan ve sanki Mercedes yokken 7 vakit namaz kılıyormuş gibi Ali Erbaş'ı suçlayan Altaylı, "Çok uzun bir araştırmaya gerek yok. Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız bunun nedenini anlarsınız." ifadeleriyle küstahlaştı.

Erbaş'a alçak FETÖ ithamı!

FETÖ ile iltisaklı Habertürk'te çalıştığını unutan Fatih Altaylı, kendi çevresine bakmadan "Diyanet İşleri’nin dinler arası diyalogcu başkanı" diyerek alçakça ithamda bulundu.

Cahilliğini yine ifşa etti

Helal kazanmaktan çalışmaktan hayır konuşmaya her iyi davranışın ibadet olduğundan habersiz olan ve yazısıyla tekrar cahilliğini gözler önüne seren Fatih Altaylı, "Siz dini sadece “ibadetten ibaret” zannettiniz", diyerek fetva vermeye kalkıştı.

Heykellerden hoşnut, camilerden rahatsız!

Fatih Altaylı, CHP'li belediyelerin cami parasına heykel dikilmesinden hoşnut olan Fatih Altaylı, camilerin yapılmasından de rahatsız oldu.

"O camilerin yerine gençlerin işe girebileceği fabrikalar yapsaydınız belki camiler dolardı." diyen Altaylı, "İbadet etmemek bir suç ise arkasındaki suçlu sizsiniz." diyerek Ali Erbaş'ı ve hükümeti suçladı.

Kur'an kurslarını da hedef aldı

Alçaklıkta sınır tanımayan Fatih Altaylı, 4-6 yaş Kur'an Kurslarındaki hocaları ve oradaki küçük çocuklara alçak ithamlarda bulundu.

Hasan Karakaya'nın kendisi hakkında yaptığı tespitlerin ve tanımladığı sıfatların hakkını vermeye çalışan Fatih Altaylı, "Kuran kursunu önemsediniz ama o kuran kursunda sübyanlara neler yapıldığını dert edinmediniz" ifadesiyle yalana başvururken Diyanet'in bu alçaklığa karşı harekete geçmesi bekleniyor.

İşte Fatih Altaylı'nın o cehalet kokan yazısı:

Din ibadetten mi ibarettir

Diyanet İşleri’nin dinlerarası diyalogcu başkanı, gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakınmış, bunun nedenini bulmak gerektiğini söylemiş.

Çok uzun bir araştırmaya gerek yok.

Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız bunun nedenini anlarsınız.

Şu son söylediğiniz lakırdılar bile aslında nedenin ta kendisi.

Çünkü siz din dediğiniz şeyi bir inanç bütünü, bir felsefe, bir anlayış, bir yaşam tarzı olarak görmediniz.

Siz dini sadece “ibadetten ibaret” zannettiniz.

Çünkü siz dini anlamadınız.

Anlamak işinize gelmedi.

Camiye gitmeyi önemsediniz.

Ama cami kapısından içeri girenin cebindeki paranın rüşvet parası olup olmadığını önemsemediniz.

Camiye gelmeden önce metresinin koynundan çıkıp çıkmadığına bakmadınız.

Kuran kursunu önemsediniz ama o kuran kursunda sübyanlara neler yapıldığını dert edinmediniz.

İnandığınızı iddia ettiğiniz Allah’ın kendisine ibadet taleplerini yerine getirdiniz ama kul hakkı ile ilgili sözlerini zerre dinlemediniz.

Allah’ın adını, emrettiği dinini kendi çıkarlarınız için kullandınız ama toplum için kullanmadınız.

Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz.

Gençler camilere bu yüzden gitmiyor Beyefendi.

O camileri siz boşalttınız.

Gidilmeyen, içinde ibadet edilmeyen koca koca camiler yaptınız, yapıyorsunuz.

O camilerin yerine gençlerin işe girebileceği fabrikalar yapsaydınız belki camiler dolardı.

Ama sizin doldurmak istediğiniz şeyin aslında camiler olmadığını gençler gördü.

O yüzden suçu gençlerde aramayın.

İbadet etmemek bir suç ise arkasındaki suçlu sizsiniz.