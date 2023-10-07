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İSLAM Ali Erbaş Mostar'da akşam ezanını okudu
İSLAM

Ali Erbaş Mostar'da akşam ezanını okudu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 23:48:00 -

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi camide akşam ezanını okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koski Mehmet Paşa Camisi'nde ezan okuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında, "Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri için bulunduğumuz Bosna-Hersek'te Mostar Köprüsü'nün hemen yanında bulunan tarihi Koski Mehmet Paşa Camii'nde akşam ezanını okuduk, kardeşlerimizle birlikte akşam namazını eda ettik, mazlumların kurtuluşu, insanlığın barış ve hidayeti için dua ettik. Cenabıhak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." ifadelerini kullandı.

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