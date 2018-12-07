Ali Erbaş: Kur'an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur'an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur'an'ın girmediği ev harabe bir evdir." dedi.

Mardin'de temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Hacı İsmail Kaya Camisi'ne geldi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate seslenen Erbaş, insanın Kur'an ile, yaşamının her döneminde birlikte olması gerektiğini söyledi.

"Kur'an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir"

Erbaş, kalbin ve gönüllerin camilere bağlı olmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Kur-an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur'an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur'an'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kur'an her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, Kim ki Kur'an'dan uzak yaşarsa, Kur'an'ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur'an'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur."

Kur'an ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını belirten Erbaş, "Her nerede Kur'an'dan bahsedilirse, Kur'an okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi." dedi.

Çocuklara 7 yaşında girdiklerinde namaz kılmanın öğretilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, ''Önce doğru temel dini bilgileri yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Bu şekilde çocuklarımızın şahsiyet kazanmalarına vesile olacağız. Karakterlerini kazanırken, Müslüman bir şahsiyet olma özelliğine sahip olacak çocuklarımız.'' ifadelerini kullandı.

"Rehber insanlara ihtiyaç var"



Erbaş ve beraberindekiler daha sonra Hacı İsmail Kaya Kur-an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Derslikleri gezen Erbaş, çocuklara tavsiyelerde bulunarak, "Bu yol Rabbimizin hoşnut olduğu ve bizden isteği en güzel yol. İlim yolundan asla sapmayın. Rehber insanlara ihtiyaç var. Kur'an bilgisi olmayan İslami ilimler noktasında kendini yetiştirmeyen insanlara bizler, sizler yardımcı olacaksınız. İlim yolu zorluk yoludur, sıkıntılı yoldur. Ama sıkıntıların sonunda ilmi başkalarına aktarmak en güzel duygudur." şeklinde konuştu.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra caminin taziye evinde kanat önderleriyle bir araya geldi.