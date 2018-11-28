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Ali Erbaş Katar'da... Başbakan karşıladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani tarafından kabul edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:06
Ali Erbaş Katar'da... Başbakan karşıladı

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Gays bin Mübarek el-Kuvari’nin davetlisi olarak bu ülkeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani tarafından kabul edildi.

Başkent Doha’da bulunan Başbakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette Katar Başbakanı Al Sani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanı sıra din hizmeti alanında da ilişkilerin en üst düzeye çıkarılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Ziyarete Erbaş’ın yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri katıldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:06
  1. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  3. Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani

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