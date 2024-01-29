Ali Erbaş için 'kadeh kaldırıyorum' diyerek haddini aşmıştı! Sanatçı müsveddesi Volkan Konak'tan yeni mesaj

Diyanet'in cuma hutbesinde, Kur'an ayetlerinde ifade edilen Hristiyanlara benzemenin ve içkinin haram olduğunu belirtmesi, sanatçı müsveddesi Volkan Konak'ı rahatsız etmiş, aşağılık üslupla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı.

Dini kendi yaşam tarzına uydurmaya çalışan Konak, "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat, insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" dedi.

Diyanet'ten suç duyurusu

Konak'ın bu paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Volkan Konak daha da ileri gitti

Konak, Diyanet'in hamlesi sonrası, kendisi gibi ayyaşlar için "uygar" nitelemesi yaparak şunları söyledi:

"Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun."

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Yeni paylaşım: Dolayısıyla beni silin

Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Konak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum."