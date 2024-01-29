Ali Erbaş için 'kadeh kaldırıyorum' diyerek haddini aşmıştı! Sanatçı müsveddesi Volkan Konak'tan yeni mesaj
Diyanet İşleri Başkanlığını ve Ali Erbaş'ı içkinin haram olduğuna dair sözlerin yer aldığı hutbe nedeniyle hedefe koyan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Volkan Konak yeni bir mesaj paylaştı.
Diyanet'in cuma hutbesinde, Kur'an ayetlerinde ifade edilen Hristiyanlara benzemenin ve içkinin haram olduğunu belirtmesi, sanatçı müsveddesi Volkan Konak'ı rahatsız etmiş, aşağılık üslupla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı.
Dini kendi yaşam tarzına uydurmaya çalışan Konak, "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat, insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" dedi.
Diyanet'ten suç duyurusu
Konak'ın bu paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Volkan Konak daha da ileri gitti
Konak, Diyanet'in hamlesi sonrası, kendisi gibi ayyaşlar için "uygar" nitelemesi yaparak şunları söyledi:
"Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun."
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Yeni paylaşım: Dolayısıyla beni silin
Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Konak, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum."
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