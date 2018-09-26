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Ali Erbaş: Belediye başkanlığı gönül doktorluğudur

Ordu'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Belediye başkanlığı aynı zamanda gönül doktorluğu yapmaktır” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
Ali Erbaş: Belediye başkanlığı gönül doktorluğudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, belediye başkanlığının sadece yol yapmak, çöp toplamak, suyu akıtmak olmadığını belirterek, "Belediye başkanlığı aynı zamanda gönül doktorluğu yapmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Tekintaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bizler yıllardır bir aradayız. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yapacağımız işbirliğiyle ilimize özel ve güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kendisine ve şahsında tüm diyanet camiasına saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Başkan Tekintaş'ı tebrik etti. Erbaş, "Belediye başkanlığı önemli bir görevdir. Bu görev sadece milletin yolunu yapmak, çöpünü toplamak, suyunu akıtmak değil aynı zamanda gönül doktorluğu yapmaktır. Bizim medeniyetimizde, milli ve manevi kalkınmayla maddi kalkınmayı birlikte yürütmek gerekiyor. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar medeniyetimiz ile ilgili yaptığı faaliyetler, din eğitimine ve diyanet hizmetlerine katkılar, Engin Tekintaş Başkanımızla budan sonra da devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülüğümüz kanalıyla ilişkilerimizi daha güzel seviyelere getirecek ve hep birlikte ilimize daha iyi hizmetler sunacağız" açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:00
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Engin Tekintaş
  3. Ali Erbaş
  4. Ordu

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