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Aktüel

Ali Dağı’na 20 bin metrekare daha yeşil alan

Talas Belediyesi Ali Dağı’na 20 bin m daha yeşil alan kazandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:13:01 -
Ali Dağı’na 20 bin metrekare daha yeşil alan

Talas Belediyesi Ali Dağı’na 20 bin m daha yeşil alan kazandırıyor. Göreve geldiği günden bu yana çeşitli organizasyonlar adı altında Ali Dağı’na on binlerce ağaç dikilmesini sağlayan Başkan Mustafa Yalçın, şimdi de 20 bin m büyüklüğünde yeni bir yeşil alan çalışması gerçekleştiriyor.


Ali Dağı 360 olarak bilinen yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında yapımına başlanan projeyle bölgede düz bir yeşil alan oluşturulacak. Paraşüt iniş alanının bir benzeri olacak bölgede Ali Dağı çevresinde yürüyüş veya bisiklet turu yapanların dinlenip çay kahve vs. içebilecekleri mekanlar meydana getirilecek. Projede Ali Dağı’nın doğal bitki örtüsüne uygun renk ve evsafta malzemeler kullanılacak.


NELER OLACAK?


Yürüyüş sporlarının gözde merkezi Ali Dağı’nın cazibesini artıracak bu projede toplam 425 m açık-kapalı alana sahip kafeterya ve sosyal tesis yer alacak. Ayrıca mescit, abdesthane ve tuvaletler bulunacak.


Bununla birlikte güvenlik noktası konulacak ve Ali Dağı’na araç çıkışları kontrol altına alınacak.

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