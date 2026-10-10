Ali Bilensir'in öldüğü tünel kazasında savcılığın itirazıyla sürücüye yakalama kararı

Bursa'da Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in (52) hayatını kaybettiği, oğlu C.B.'nin (15) ağır yaralandığı kazada, 1 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen otomobil sürücüsü Bilal Ç. (26) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaza, 17 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında yaşandı. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, tünelde karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Bilensir ile arkasında oturan oğlu C.B. yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilensir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet etkinliğine gittikleri bildirildi

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen, motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğe gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli'deki etkinlik iptal edildi. İki çocuk babası Bilensir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobilin şeridinden çıktığı anlar kameraya yansıdı

Tüneldeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlunun havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin ise tünelin duvarına çarptığı görüldü.

Görüntülere, Bilensir'in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir'in yaşadıkları da yansıdı. Diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelen Figen Bilensir, kazayı görünce durdu, sinir krizi geçirip çevredeki sürücülerden yardım istedi.

Sürücü tutuklanmış, 1 Ekim'de tahliye edilmişti

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanması ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Bilal Ç., aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü, 1 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Başsavcılığın itirazı üzerine ise hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.