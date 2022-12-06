Ali Babacan'la ilgili bomba iddia! Duyanın ağzı bir karış açık kalacak

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan CHP'nin ABD'li danışmanı Rifkin’le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Şahin, dikkat çekici yazısında, Rifkin’in Kemal Kılıçdaroğlu'na Ali Babacan tarafından önerilme ihtimalinin güçlü olduğunu ileri sürdü.

İşte o yazı:

"Altılı masadaki tek sorun Akşener’in talepleri değil.

Bir de Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun hangi partinin listesinden milletvekili listesine gireceği meselesi var. İkisi için de en mantıklı ve makul yol İyi Parti’den vekil seçilmeleri. Ancak Akşener buna sıcak bakmıyor.

Akşener liderlerin vekil olmasına da karşı. Fakat masanın diğer ortakları için parlamento çatısı altında olmak niyeyse çok önemli.

İyi Parti’nin vetosu aşılamazsa geriye tek alternatif CHP kalıyor. Ancak bu da Babacan ve Davutoğlu’nun bundan sonraki siyasi yolculukları açısından ciddi bir handikap olarak karşılarına çıkabilir.

Adlarının önüne gelecek “CHP Milletvekili” titriyle hayalini kurdukları “Merkez sağın lideri” postuna nasıl talip olacaklar? Abdüllatif Şener’in durumu ortada!

Bu tartışmaya paralel olarak yürüyen başka bir gelişmeyle devam edelim… Babacan dün Kılıçdaroğlu’nun yeni ekonomi ekibini yere göğe sığdıramadı. Bunu neden yaptığı önemli. Babacan özetle diyor ki: Daron Acemoğlu, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak. Biz bu isimlerden çok memnun olduk. Geçmişte beraber çalıştık. Şu anda da görüşüyoruz. Bunlar CHP’li olmuş değiller!

CHP’li olmamışlarsa ne olmuşlar diyorsunuz değil mi? Aslında sorunun cevabı belli. Babacan “Sıcak paraya dayalı borç ekonomisine devam. Yatırımla, üretimle, istihdamla işimiz yok, bu ekip zaten benim eski ekip” diyor.

CHP’liler hiç ABD’li danışman Rifkin’e kafayı takmasınlar. Muhtemelen onu da Kemal Bey’e öneren Babacan’dır.

Tabii bu mesajın asıl muhatabı Meral Akşener. CHP lideri kendisinden ekonomi yönetimini isteyen Akşener’e karşı Babacan kozunu oynuyor olabilir. Yoksa Babacan neden Kemal Bey’in ekonomi ekibini bu kadar sahiplensin? Belli ki birlikte hareket ediyorlar.

Bütün bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere, altılı masa artık gerçek bir pazarlık masasına dönüşmüş durumda.

Kameralar önünde verilen iddialı, idealist mesajlar işin şov kısmı. Herkes kendi istikbalinin derdine düşmüş durumda."