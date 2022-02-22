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Siyaset Ali Babacan'ın SMS'le görevden aldığı isimden şok hamle
Siyaset

Ali Babacan'ın SMS'le görevden aldığı isimden şok hamle

DEVA Partisi eski İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı. Gürol Ayan ve ekibine rozetlerini Ümit Özdağ taktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 17:59:00 -
Ali Babacan'ın SMS'le görevden aldığı isimden şok hamle

DEVA Partisi eski İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, ırkçı açıklamalarıyla tepki toplayan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı. Gürol Ayan ve ekibine rozetlerini Ümit Özdağ taktı.

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Haziran ayında SMS ile görevine son verdiği İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan bugün düzenlenen bir törenle ekibiyle birlikte Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne katıldı. Gürol Ayan, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan olduğu Zafer Partisi’ne katılma kararlarını “Türkiye’nin gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretecek akıl ve iradenin sadece Zafer Partisi’nde bulunduğunu hepimiz gördük. Bu yüzden tercihimiz Zafer Partisi oldu.” sözleriyle açıkladı. Gürol Ayan, DEVA Partisi’nden Zafer Partisi’ne geçişlerin devam edeceğini de ileri sürdü.

 

 

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