Ali Babacan'ın o sözleri yeniden gündeme geldi! Adamın önüne böyle çıkarırlar işte

Fadime Özkan, altılı masanın "Adayımızın adı açıklanırsa yıpratırlar" iddiasının içinin ne kadar boş olduğunu ortaya koydu. Ali Babacan'ın "Benim en çok çekindiğim husus, Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda her şeyi ona soracaklar. Cumhurbaşkanı adayı kendi kafasına göre mi konuşacak?" sözlerini hatırlatan Özkan, Star'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Adayın adı açıklanırsa "yıpratırlar" dediler!

"İyi de yıpranacak bir ismi neden aday göstereceksiniz" diye sorgulandığında suskun kaldılar.

Onlar da biliyor ki 25 yıldır kamuoyunun, kameraların önünde yaşayan, 20 yıldır ülke yöneten Recep Tayyip Erdoğan her türlü saldırıya ve iftiraya maruz kaldı. Suikast girişimlerini atlattı. Sadece ülke muhalefetinin değil küresel güçlerin, yabancı istihbarat örgütlerinin, terör örgütlerinin, Batı medyasının daimî hedefinde oldu.

Ama yıpranmadı!

Bilakis her seçimde halk yeniden ve yeniden onu seçti.

Dolayısıyla mesele bir yönüyle adaylarının yıpratılmaya karşı dayanıksız olması ise, diğer yönüyle 6'lı masa ortaklarının henüz ortada olmayan cumhurbaşkanı adayını kıskanıyor olması!

Masaya adaydan fazla kıymet atfetmeleri.

Ali Babacan'ın geçen yaz söylediklerini hatırlayın:

"Benim en çok çekindiğim husus, Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda her şeyi ona soracaklar. Cumhurbaşkanı adayı kendi kafasına göre mi konuşacak?" "



