Ali Babacan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Biz olmadan CHP'nin kazanması mümkün mü?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atan CHP ile ilgili 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Babacan programda, CHP'nin ittifaksız girmesi durumunda yerel seçimlerde herhangi bir başarı elde edemeyeceğini savunuyor.

"MÜMKÜN MÜ YA?"

31 Mart seçimlerinde resmen silinen Ali Babacan'ın gündem olan sözleri şöyle:

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. DEVA ve Gelecek Partisi seçimde silinirken yerel seçimde DEM Parti ittifakı ile birinci parti olan CHP, 11 olan büyükşehir belediye sayısını 14'e yükseltti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO