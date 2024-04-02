  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Babacan’dan duyanları şaşkına çeviren karar! Sen ne yaptın böyle Ali Bey

Seçimden önce “enflasyon çakılacak” demişti… Uluslararası dev bankadan seçim sonrası ilk Türkiye analizi geldi! “Önümüzdeki haftadan itibaren…”

Bakan müjdeyi böyle duyurdu! 210 milyon liralık hibe ödenecek

Seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı’dan Türkiye’yi sarsan iddia! Kurnaz planın detaylarını anlattı

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Cüneyt Özdemir’in iddiası olay oldu! Ali Koç’un seçim sonuçlarıyla bağlantısı ne?

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus basını kötü haberi verdi

Ahmet Hakan sonunda patladı! “Manyak bunlar ya” deyip bombaladı

Tembel Ekrem ve Yavaş’ın artık bahaneleri kalmadı

Gökhan Zan ve Lütfü Savaş ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte Hatay seçim sonucu
Siyaset Ali Babacan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Biz olmadan CHP'nin kazanması mümkün mü?
Siyaset

Ali Babacan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Biz olmadan CHP'nin kazanması mümkün mü?

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:04:00 - 2024-04-02 16:05:50

31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde yüzde 0,31 oy oranıyla sandığa gömülen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın geçen yaz katıldığı bir programda, CHP'nin yaptığı ittifakları eleştirenlere verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atan CHP ile ilgili 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. 

Babacan programda, CHP'nin ittifaksız girmesi durumunda yerel seçimlerde herhangi bir başarı elde edemeyeceğini savunuyor.

"MÜMKÜN MÜ YA?"

31 Mart seçimlerinde resmen silinen Ali Babacan'ın gündem olan sözleri şöyle: 

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. DEVA ve Gelecek Partisi seçimde silinirken yerel seçimde DEM Parti ittifakı ile birinci parti olan CHP, 11 olan büyükşehir belediye sayısını 14'e yükseltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor
CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

Siyaset

CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar
İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar

Siyaset

İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar

CHP için diyet vakti
CHP için diyet vakti

Siyaset

CHP için diyet vakti

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda
CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

Gündem

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23