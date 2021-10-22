Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan gittiği her bölgede "vefasızlıkla" suçlanarak halktan tepki görürken, parti kuruluşuna ön ayak olan Abdullah Gül'ün sorumluluktan kaçınması krize neden oldu. Abdullah Gül'e bir elçi ile mesaj gönderen DEVA Partisi yönetimi, "2023'te aday mısın, değil misin?" diye sordu. Ancak "garanticiliğiyle" bilinen Gül, kendisine bu konuda baskı kurulmasından oldukça rahatsız.

Geride bıraktığımız eylül ayının ikinci haftasında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sürpriz bir ziyaretçisi olduğu ortaya çıktı. Daha önce medyaya yansımayan bu ziyaretin detaylarına SuperHaber ulaştı. Buna göre, Abdullah Gül'ün himayesinde AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Gül'ü Ayazağa'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu bu sürpriz buluşmada Abdullah Gül’e direkt olarak 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağını sordu.

Edinilen bilgilere göre, "Sizin Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusu karşısında tedirgin olan Abdullah Gül bu soruya net bir cevap vermedi.

Kendisine "Henüz bu konuda konuşmak için erken, şu anda böyle bir şeyi ifade etmem çok zor" şeklinde bir yanıt verilmesi üzerine Gül'den ısrarla net bir cevap bekleyen Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Gül, önümüzdeki süreçle ilgili Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağınızı lütfen netleştirin. Bu konuda DEVA Partisi yönetimi olarak bütün arkadaşlar çok rahatsız. Sizden net bir yanıt bekleniyor. Lütfen önümüzdeki günlerde düşüncenizi netleştirin, hem DEVA Partisi olarak bizler, hem de Millet İttifakı üyeleri bu durumdan çok rahatsız"

"Şahsi görüşüm değil"

DEVA Partisi yöneticisi Yeneroğlu, ayrıca Gül'e, aktardığı bu görüş ve beklentilerin şahsına ait olmadığını, DEVA Partisi lideri Ali Babacan dahil, partili çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerinin, ve hatta Millet İttifakı üyelerinin bu beklentide olduklarını vurguladı.

Gergin bir atmosferde sonlanan bu görüşmenin ardından ise Abdullah Gül'ün konuyu kendisine yakın bir iş adamına açtığı öğrenildi. Gül, iş adamı arkadaşına, bu olaydan çok rahatsız olduğunu, kendisine bu şekilde bir mesajın getirilmiş olmasından hiç hoşnut olmadığını aktardı.

Kaynak: Superhaner