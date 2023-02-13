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Gündem Ali Babacan'ın korumasından ailesini kaybetmiş acılı vatandaşa tekme: Devlet yok deyin
Gündem

Ali Babacan'ın korumasından ailesini kaybetmiş acılı vatandaşa tekme: Devlet yok deyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumalarının "asrın felaketi"nin merkezi olan Kahramanmaraş'ta, kardeşi ve yeğeni ölen depremzedeyi tekmelediği görüntüler ortaya çıktı. DEVA Parti'lerin "'devlet yok deyin' diyorsunuz ya" dediği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 00:47:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları peş peşe 7.7 ve 7.4 şiddetlerindeki 2 büyük depremle "asrın felaketi"nin merkezi olan Kahramanmaraş'ta kardeşi ve yeğeni ölen depremzedeyi tekmeledi. Bot izleri depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.

Ekmen'den garip sözler

Olaya şahit olan depremzedeler ise öfke patlaması yaşadı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e sert şekilde çıkıştı. Ekmen ise saldırıya uğrayan depremzedeye hadsiz bir dille "senin adın ne" diye sorduğu görüntülere yansıdı.

"Devlet yok diyorsunuz ya"

Görüntülerde, vatandaşlar DEVA Parti'lerin "'devlet yok deyin' diyorsunuz ya" dediğini belirtiyor. Muhalefetin fikir birliği etmişçesine siyasi rant devşirmek için halkı galeyana getirme amacında olduğu düşünülüyor.

Algı yürütüyorlar

Babacan ise sosyal medyada sürekli olarak devletin depremzedelere yardımda bulunmadığı algısını işliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı'nın son paylaşımının, "Her yerde aynı söz, aynı şikayet: 'Devleti yanımızda göremedik'" olması yaşanan psikolojik harekatın bir parçası olarak yorumlandı.

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