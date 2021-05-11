Ali Babacan'ın ihanet itirafına bomba yorum! "Babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım"

Gazeteci yazar Okan Müderrisoğlu, Ali Babacan'ın bir televizyon programında yaptığı şok itirafların ardından başlayan siyasette ahlak tartışmalarını değerlendirdi. Müderrisoğlu Ali Babacan ile ilgili “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ‘babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım’ dediği bir profil” dedi.

İşte Müderrisoğlu’nun o açıklamaları;

Sayın Ali Babacan'ın bu itirafı aslında herkesin bildiği sırrın ifşasından ibaret. Ancak Sayın Babacan gibi yedekli çalışan ve aşırı ihtiyatlı bir siyasetçi için tam anlamıyla bir gaflet anıydı. Ama aynı zamanda siyasetteki ikiyüzlülüğün ifadesi noktasında da son derece önemli oldu.

Çünkü önümüzdeki dönem gerçek anlamda safların belli olacağı, siyasi anlamda herkesin kartlarını daha açık oynayacağı bir süreç. Bu kapalı devre ilişkiler, paslaşmalar siyasetin bugünkü konjonktüründe belki bir karşılık buluyor ama seçim sürecine girdiğimizde artık bu ve benzeri çok daha farklı itiraf ve ifşanın duyulacağı bir döneme giriliyor.

Gül'ün kız ister gibi istediğim dediği ve himayet ettiği biri

İddiasına göre bir çelişki yokmuş! Buna kimin inanacağı konusu çok havada kalan bir açıklama. Diğer yandan Ali Babacan profilini bir hatırlamakta fayda var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım" dediği bir profil. Yani gücü Erdoğan'dan alan ama koruması Gül olan biri oldu. Ve her zaman kazanan tarafta yer alırken bundan istifade etti.